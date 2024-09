Legende: Nahm gegen Lens die Hauptrolle ein Monacos Denis Zakaria. imago images/Sipa USA

Ligue 1: Freud und Leid bei Monacos Zakaria

Der bei Monaco zum Captain ernannte Denis Zakaria hat beim 1:1 im Heimspiel gegen Lens ein Auf und Ab erlebt. In einer turbulenten Schlussphase stand der Schweizer nach einem Eckball goldrichtig und erzielte in der 84. Minute den vermeintlichen Siegtreffer. Doch in der Nachspielzeit griff der VAR erneut ein: Zakaria hatte den Ball im Strafraum regelwidrig berührt, obwohl er den Arm schon wegziehen wollte. Beim anschliessenden Penalty war der Schweizer Torhüter Philipp Köhn chancenlos, so dass die Punkte im Spitzenspiel geteilt wurden.