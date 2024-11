Legende: Imago/PhotoNews

Belgien: Erste Doublette für Zeqiri

Nati-Spieler Andi Zeqiri hat Standard Lüttich in der belgischen Liga zum Sieg über Sint-Truiden geführt. Der 25-Jährige eröffnete in der 33. Minute das Skore und doppelte kurz vor der Pause vom Elfmeterpunkt nach. Letztlich zitterte sich Standard zu einem 2:1-Sieg. Für Zeqiri waren es im 7. Einsatz für Lüttich die Saisontore 3 und 4.

Italien: Mühevoller Sieg für Bologna

Der FC Bologna mit dem Schweizer Duo Remo Freuler und Dan Ndoye ist in der Serie A zu einem 1:0-Minisieg über das abstiegsbedrohte Lecce gekommen. Riccardo Orsolini erlöste die «Rossoblu» erst in der 85. Minute. Dank dem 2. Sieg in Folge (nach zuvor 3 Remis in Serie) festigte Bologna seinen Platz im vorderen Mittelfeld.