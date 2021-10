Deutschland: Zeqiri-Tor ohne Wert

Zum Auftakt der 9. Runde in der Bundesliga hat Mainz daheim gegen Augsburg 4:1 gewonnen. Andi Zeqiri erzielte für Augsburg das 1:3. Mit dem ungefährdeten Sieg – nach 26 Minuten hiess es 3:0 – konnten sich die Mainzer nach 3 Niederlagen am Stück fangen. Silvan Widmer leistete die Vorarbeit zum 1:0, das Karim Onisiwo nach zehn Minuten erzielte. Ein Skorerpunkt wurde ihm aber nicht gegeben. Andi Zeqiri wurde in der Pause eingewechselt und erzielte sein zweites Tor in der Bundesliga (69.). Ruben Vargas spielte bei Augsburg bis kurz vor Schluss. Vor der Pause wurde er im Mainzer Strafraum ohne Sanktion zu Fall gebracht.

Frankreich: Erneute Ausschreitungen

Zerstörte Tornetze und Pyrotechnik: In der Ligue 1 ist es erneut zu Ausschreitungen gekommen. Das Spiel St. Etienne - Angers konnte erst mit einstündiger Verspätung angepfiffen werden. Pyrotechnik sowie Rauchbomben wurden auf das Feld geworfen. Bevor das Spiel angepfiffen werden konnte, mussten zerstörte Tornetze geflickt werden. In der Ligue 1 war es zuletzt zu zahlreichen Ausschreitungen gekommen. Im Spiel holte St. Etienne einen 0:2-Rückstand auf und trennte sich von Angers 2:2.