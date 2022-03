Legende: Die PSG-Fans fordern die Absetzung der Klubführung. Keystone/Christophe Petit Tesson

Frankreich: PSG schlägt Bordeaux locker

Die Fans von PSG haben ihren Stars das Champions-League-Aus gegen Real Madrid unter der Woche nicht verziehen. Beim 3:0 gegen Bordeaux wurde Weltmeister Kylian Mbappé, Torschütze des Hauptstadtklubs beim 1:3 bei den Königlichen, mit Applaus begrüsst. Hingegen mussten die anderen Superstars Lionel Messi und Neymar Pfiffe zur Kenntnis nehmen. Mbappé erzielte dann auch das Führungstor (24.) und stellte die Weichen auf Sieg. Neymar (52.) und Leandro Paredes (61.) sorgten für den Endstand. Trainer Mauricio Pochettino wurde ebenfalls ausgepfiffen, zudem hingen auf den Tribünen Banner, die die Absetzung der Klubführung verlangten.

08:14 Video Archiv: Real schafft gegen PSG dank Benzema-Hattrick die Wende Aus Sport-Clip vom 09.03.2022. abspielen

Italien: Inter holt späten Punkt

Dank einem Treffer von Alexis Sanchez in der 93. Minute hat Inter Mailand den Schaden im Auswärtsspiel in Turin in Schaden halten können. Der Meister sicherte so beim 1:1 noch einen Punkt, musste in der Tabelle Napoli (2:1 in Verona) trotzdem vorbeiziehen lassen. Inter liegt neu 4 Zähler hinter Leader Milan zurück, hat aber noch ein Spiel in der Hinterhand.