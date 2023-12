2. Bundesliga: Heuer Fernandes mit bitterem Eigentor

Tabellenführer St. Pauli bleibt in der 2. Bundesliga auch nach 15 Spielen ungeschlagen. Die «Kiezkicker» trennten sich zu Hause im Hamburger Derby 2:2 mit dem HSV, bei dem der Schweizer Miro Muheim durchspielte. St. Pauli gab dabei nach der Pause eine 2:0-Führung aus der Hand. Zu reden gab das 2:0 in der 27. Minute – denn es war ein Eigentor, das man nicht alle Tage sieht: Der portugiesische Verteidiger Guilherme Ramos spielte einen an sich harmlosen Querpass zu HSV-Goalie Daniel Heuer Fernandes. Dieser wollte den Ball aus dem Strafraum spedieren. Doch weil das Leder auf dem unebenen Rasen noch unglücklich aufsprang, drosch Heuer Fernandes den Ball aus kürzester Distanz ins eigene Tor.

Bundesliga: Köln gibt rote Laterne ab

Köln feierte in Darmstadt (ab 83. mit Filip Stojilkovic) nach zuletzt 4 sieglosen Spielen wieder einmal einen Vollerfolg. In der 60. Minute erzielte Davie Selke den einzigen Treffer des Spiels. Durch den Dreier geben die Kölner die rote Laterne in der Bundesliga an Union Berlin ab und klettern zumindest vorübergehend auf den 15. Platz.