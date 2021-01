Legende: Überraschung geschafft Nach dem Halbfinal-Erfolg gegen Real Madrid (2:1) bezwingt Athletic Bilbao auch Barcelona. Reuters

Spanien: Athletic Bilbao gewinnt den Supercup

Dank einem Traumtor von Iñaki Williams kurz nach Beginn der Verlängerung hat sich Athletic Bilbao im Final der spanischen «Supercopa» mit 3:2 gegen Barcelona durchgesetzt. Die Basken hatten sich zuvor in der Nachspielzeit in die Verlängerung gerettet. Kurz vor Schluss flog Lionel Messi nach einer Tätlichkeit noch vom Platz. Barcelona gab in der regulären Spielzeit 2 Mal eine Führung aus der Hand.

Italien: Inter schlägt Juve

Inter Mailand hat in der Serie A einen 2:0-Sieg gegen Juventus gefeiert. Arturo Vidal brachte die «Nerazzurri» nach Vorarbeit von Nicolo Barella per Kopf in Front (12.), Barella doppelte nach der Pause nach (52.). Das zweitplatzierte Inter liegt nun bereits 7 Punkte vor der «alten Dame». Leader AC Milan könnte am Montag auf 10 Zähler davonziehen.

Schottland: 4. Saisontor von Itten

Cedric Itten verhinderte in der 24. Runde der Premiership die 1. Saisonniederlage der Glasgow Rangers. Der Basler traf beim 1:1 gegen Motherwell in der 72. Minute per Kopf zum Ausgleich. Für den eingewechselten Itten war es der 4. Saisontreffer. Die Rangers führen die Tabelle mit 21 Punkten vor dem Stadtrivalen Celtic an.