Legende: Lässt sich feiern Doppeltorschütze Lautaro Martinez. Keystone/EPA/Claudio Peri

Coppa Italia: 9. Titel für Inter Mailand

Titelverteidiger Inter Mailand hat sich die Coppa Italia erneut geholt. Im Final drehten die «Nerrazurri» die Partie gegen Fiorentina und siegten 2:1. Bereits nach weniger als 3 Minuten war Florenz dank Nicolas Gonzalez in Führung gegangen. Ein Doppelschlag von Lautaro Martinez (29./37.) brachte Inter zurück ins Spiel und am Ende zum 9. Coppa-Titel der Klubgeschichte. Damit liegen die Mailänder in der ewigen Liste neu gleichauf mit der zweitplatzierten AS Roma, 5 Triumphe hinter Juventus. Am 10. Juni hat Inter in der Champions League gar die Chance auf einen zweiten Titel, während Fiorentina noch im Final der Conference League (7. Juni) steht.

Premier League: Der Meister stolpert

Der frischgebackene englische Meister Manchester City hat einen kleinen Rückschlag einstecken müssen. Nach 12 Siegen in der Premier League in Folge kam das Team von Trainer Pep Guardiola bei Brighton nicht über ein 1:1 hinaus. Phil Foden brachte die «Citizens» nach grossartiger Vorarbeit von Erling Haaland in Front (25.), Julio Enciso glich mit einem Prachtsschuss wieder aus (38.). In der Schlussphase wurde ein Haaland-Treffer wegen eines Trikot-Zupfers des Norwegers aberkannt. Brighton hätte 3 Punkte gebraucht, um noch auf die europäischen Plätze hoffen zu können.

Griechenland: Zuber holt mit Athen das Double

Nach dem Meistertitel gewann Steven Zuber mit AEK Athen auch den Cup. Im Final setzte sich das Team aus der griechischen Hauptstadt 2:0 gegen PAOK Thessaloniki durch. Kurz vor Schluss lancierte Zuber seinen Mitspieler Paolo Fernandes, der mit dem 2. Treffer alles klar machte. Für Athen war es nach 4 Finalniederlagen zwischen 2017 und 2020 der erste Cupsieg seit 2016 und der insgesamt dritte Double-Gewinn nach 1939 und 1978.