Haaland schiesst City mit Fünferpack in den Cup-Viertelfinal

Legende: Der Matchwinner Erling Haaland. IMAGO / Pro Sports Images

FA Cup: City demontiert Luton

Manchester City hat mit Leichtigkeit den Einzug in den Viertelfinal des FA Cups geschafft. Hauptverantwortlich dafür war Erling Haaland. Der Norweger erzielte beim 6:2-Sieg gegen Luton Town die ersten 5 Treffer der «Citizens». Bei den ersten 4 Toren gab Kevin de Bruyne den Assist. Manuel Akanji spielte in der Verteidigung zum vierten Mal in Folge über 90 Minuten durch.