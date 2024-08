Per E-Mail teilen

Legende: Durften jubeln Samuel Mbangula und Andrea Cambiaso. IMAGO / Italy Photo Press

Serie A: Motta startet mit Sieg

Die Amtszeit von Thiago Motta bei Juventus Turin hat mit einem Sieg begonnen. Zuhause gegen den von Cesc Fabregas trainierten Aufsteiger Como gewannen die Turiner dank Toren von Samuel Mbangula, Timothy Weah und Andrea Cambiaso mit 3:0. Zuvor hatte Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo durch ein 4:0 bei Lecce die Tabellenführung in der Serie A nach dem ersten Spieltag übernommen.

LaLiga: Cömerts Debüt gelingt

Aufsteiger Valladolid hat bei seiner Rückkehr in die höchste spanische Liga überzeugt und gegen Espanyol Barcelona mit 1:0 gewonnen. Dem neuen Klub des Schweizer Verteidigers Eray Cömert, der 82 Minuten auf dem Platz stand, reichte ein Treffer von Raul Moro aus der 23. Minute zum Sieg.

DFB Pokal: Bundesligisten weiter

Mit Werder Bremen, dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt sind am Montagabend drei weitere Bundesligisten in die 2. Runde des DFB-Pokals eingezogen. Am meisten Mühe hatte dabei Wolfsburg, das mit Cédric Zesiger beim Oberligisten TuS Koblenz nur mit 1:0 gewann. Eine Überraschung gelang den Kickers Offenbach, die als Regionalligist den FC Magdeburg aus der 2. Bundesliga besiegten.