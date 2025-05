Österreichische Bundesliga: Graz verteidigt Titel

Sturm Graz mit dem Schweizer Nati-Verteidiger Gregory Wüthrich hat seinen Titel in Österreich erfolgreich verteidigt. Am letzten Spieltag hielten die Steirer den Verfolger Wolfsberger AC dank eines 1:1 im Direktduell auf Distanz. Für Graz ist es der 5. Meistertitel der Klubgeschichte.

Ungarn: Gartenmann erstmals Meister

Der Schweizer Nationalspieler Stefan Gartenmann hat mit Ferencvaros Budapest die ungarische Meisterschaft gewonnen. Für den im letzten Sommer zum Serienmeister gestossene Verteidiger ist es der erste Meistertitel, für Ferencvaros der siebte in Folge. In der letzten Runde verteidigte Ferencvaros durch das 2:1 bei Györ den Vorsprung auf Verfolger Puskas Academy.

Premier League: Sunderland wieder erstklassig

Der FC Sunderland kehrt nach acht Jahren in die Premier League zurück. Der sechsfache Meister gewann den Playoff-Final gegen Sheffield United durch ein Tor in der Nachspielzeit 2:1 und steigt nach Leeds United und Burnley in die erste Liga auf. Sunderland hatte zuletzt 2016/17 erstklassig gespielt und war anschliessend sogar für 4 Jahre in der 3. Liga verschwunden.