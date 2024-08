DFB-Pokal: Rieder und der VfB souverän

Nach dem missglückten Auftakt in der Bundesliga mit dem 1:3 gegen Freiburg hat der VfB Stuttgart im DFB-Pokal zum Siegen zurückgefunden. Der Vizemeister bekundete beim Drittligisten Preussen Münster keine Probleme und zog dank einem 5:0-Sieg in die 2. Runde ein. Angelo Stiller (7.) und Ermedin Demirovic (15.) stellten früh die Weichen. Pascal Stenzel (35.), Nick Woltemade (72.) und Atakan Karazor per Penalty (80.) erhöhten für den Favoriten. Bei den Stuttgartern gab Nati-Spieler Fabian Rieder sein Startelf-Debüt. In der 75. Minute wurde er ausgewechselt.

LaLiga: Olmo schiesst Barcelona zum Sieg

Barcelona steht nach dem 3. LaLiga-Spieltag mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze. Auswärts bei Rayo Vallecano mussten die Katalanen allerdings hart um die drei Zähler kämpfen. Nach einem Tor durch Unai Lopez in der 10. Minute lagen die Katalanen lange im Hintertreffen. Erst in der 60. Minute erzielte Pedri den 1:1-Ausgleich. In der Schlussphase avancierte Barcelonas Neuzugang Dani Olmo bei seinem ersten Einsatz zum Matchwinner. Der nach der Pause eingewechselte Offensivspieler schoss sein Team in der 82. Minute zum Sieg.