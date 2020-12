Legende: Ist derzeit in Topform Mario Gavranovic (Archiv). imago images

Kroatien: Gavranovic mit Doppelpack

Mario Gavranovic hat für Dinamo Zagreb in der kroatischen Meisterschaft zwei Tore zum 5:1-Auswärtssieg gegen Slaven Belupo beigetragen. Der Schweizer Internationale traf in der Startviertelstunde mit einem Doppelpack zur 2:0-Führung. Gavranovic hat in dieser Saison bislang eine fantastische Torquote. In der Meisterschaft traf er in 10 Partien schon 11 Mal. Im Schnitt erzielte er alle 60 Minuten ein Tor.

Italien: Milan gibt sich keine Blösse

Die AC Milan bleibt in der Serie A ungeschlagener Tabellenführer. Die Mailänder siegten in der 10. Runde bei Sampdoria Genua mit 2:1 und liegen weiterhin 5 Punkte vor Stadtrivale Inter. Ohne den verletzten, 10-fachen Saisontorschützen Zlatan Ibrahimovic sorgten andere für die Musik. Franck Kessié traf kurz vor der Pause per Penalty, Samu Castillejo erhöhte eine Minute nach seiner Einwechslung (77.). Der frühere HSV-Profi Albin Ekdal konnte für Sampdoria nur noch verkürzen (82.).