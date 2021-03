Portugal: Seferovic trifft für Benfica

Haris Seferovic hat in der portugiesischen Liga seinen 9. Saisontreffer erzielt. Der 29-jährige Schweizer Internationale eröffnete beim 2:0-Heimsieg von Benfica Lissabon über Rio Ave in der 59. Minute das Skore. Dank dem Erfolg hält Benfica den Anschluss an die Champions-League-Plätze. Der portugiesische Rekordmeister liegt nach 21 Runden mit 42 Punkten auf Rang 4, 3 Zähler hinter Porto auf Platz 3. Der Rückstand auf Leader Sporting Lissabon beträgt allerdings schon 13 Punkte.

Spanien: Real mit Last-Minute-Ausgleich

Real Madrid ist in der 25. Runde der Primera Division dank dem Treffer von Vinicius in der 89. Minute zu einem 1:1-Heimremis gegen San Sebastian gekommen. Portu hatte die Gäste in der 55. Minute in Führung geschossen. Die «Königlichen» verpassten es damit, in der Tabelle wieder an Barcelona vorbeizuziehen und liegen punktgleich mit den Katalanen auf Rang 3. Der Rückstand auf Leader und Stadtrivale Atletico beträgt 8 Verlustpunkte.