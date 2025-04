Per E-Mail teilen

Legende: 5 Runden vor Schluss nicht mehr einzuholen Celtic Glasgow. Imago/Sipa USA

Schottland: Celtic zieht mit den Rangers gleich

Celtic Glasgow hat zum 13. Mal in den letzten 14 Jahren die schottische Meisterschaft gewonnen. Schon nach der fünftletzten Runde der Saison und dem 5:0 bei Dundee United ist das Team von Brendan Rodgers nicht mehr einzuholen. In der ewigen Rangliste schliesst Celtic mit dem 55. Titel zu den Glasgow Rangers auf. Das letzte Mal, als nicht einer der beiden Glasgower Grossklubs Meister wurde, war 1985. Damals führte Trainerikone Alex Ferguson Aberdeen zum Titel.

Frankreich: Montpellier steigt nach 16 Jahren wieder ab

Lange hatte es sich abgezeichnet, nun ist es offiziell. Nach 16 Jahren im französischen Oberhaus steigt Montpellier, das 2012 zum einzigen Mal französischer Meister wurde, wieder in die Ligue 2 ab. Das Team um den Schweizer Verteidiger Becir Omeragic war seit längerer Zeit abgeschlagenes Schlusslicht in der französischen Meisterschaft. Nach einem 1:1 von Le Havre gegen Monaco am viertletzten Spieltag ist der Barrage-Platz für die Südfranzosen nun definitiv ausser Reichweite.

