Legende: In Feierlaune Noah Okafor duscht Trainer Jesse Marsch. imago images

Österreich: Salzburg feiert den Meistertitel

Noah Okafor gewinnt mit Salzburg nach dem Cup auch den Meistertitel. Die Mannschaft des scheidenden Trainers Jesse Marsch kann nach dem 2:0 im Spitzenkampf gegen Rapid Wien in der drittletzten Runde nicht mehr eingeholt werden. Es ist der achte Meistertitel in Folge für den österreichischen Primus. Okafor selbst blickt auf eine von Verletzungen beeinträchtigte Saison. Sein persönliches Highlight war ein erzielter Hattrick im Oktober gegen den FC Tirol. Gegen Rapid wurde er am Mittwoch in der Nachspielzeit eingewechselt.