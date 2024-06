Saint-Étienne zurück in der Ligue 1 – kein Europacup für Zeqiri

Legende: Es geht wieder nach oben Ibrahima Wadji schiesst Saint-Étienne in die Ligue 1. Imago/Sipa USA

Ligue 1: Die «Grünen» sind zurück

Saint-Étienne kehrt nach 2 Saisons in die Ligue 1 zurück. Nach dem 2:1-Sieg im Barrage-Hinspiel reichte «Les Verts» bei Metz ein 2:2 n.V. Metz, Tabellen-16. der abgelaufenen Saison, schwächte sich früh selbst, Papa Diallo (7.) flognach grobem Foul vom Feld. Dennoch stellten die Lothringer bis zur 25. Minute durch Lamine Camara und Georges Mikautadze (Penalty) auf 2:0. Léo Pétrot (35.) erzwang die Verlängerung. Dort avancierte Ibrahima Wadji (117.) zum Matchwinner. Zudem stiegen Auxerre und Angers auf.

Serie A: Venezias Wiederaufstieg

2 Jahre nach dem Abstieg kehrt Venezia in die Serie A zurück. Das Team aus der Lagunenstadt gewann das Rückspiel im Aufstiegs-Playoff gegen Cremonese 1:0 (Hinspiel 0:0). Damit verpasste auch der in der Schweiz geborene Kongolese Charles Pickel den direkten Wiederaufstieg mit Cremonese. Parma und Como schafften die Promotion auf direktem Weg.

Belgien: Kein Europacup für Zeqiri

Nati-Spieler Andi Zeqiri spielt in der nächsten Saison keinen Europacup. Der Offensivspieler verlor in Belgien mit Genk das Playoff um den letzten Platz in der Conference-League-Qualifikation gegen Gent 0:1.