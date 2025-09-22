Bild 3 von 15. Kniefall hilft in diesem Fall auch nichts. Kurz vor der Pause und beim Stand von 2:0 wird ManUniteds Casemiro mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen und bringt sein Team damit um die numerische Überzahl. Die «Red Devils» kommen aber mit einem blauen Auge davon und halten Chelsea mit 2:1 in Schach – das Ganze bei strömendem Dauerregen.

Bildquelle: Getty/Simon Stacpoole.

