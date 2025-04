Bild 13 von 13. Lange Durststrecke zu Ende. Die Go Ahead Eagles aus Deventer (NED) feierten am Ostermontag ihren ersten Titel seit 1933. Sie setzten sich im Cupfinal in Rotterdam nach Penaltyschiessen gegen das favorisierte Alkmaar durch. In die Verlängerung hatten sich die Eagles erst in der 9. und letzten Minute der Nachspielzeit gerettet.

Bildquelle: Imago/ANP.

