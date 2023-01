Bild 8 / 10

Legende: Einheimisches Schaffen? Real Madrid trat gegen Villarreal ohne einen einzigen Spanier in der Startaufstellung an. In einem Wettbewerbsspiel war dies noch nie zuvor der Fall gewesen. Die Bestrafung der spanischen Fussballgötter folgte prompt: Die «Königlichen» verloren 1:2. IMAGO / NurPhoto