Einstand nach Mass

Shinji Kagawa hat sich in der Süper Lig in die Geschichtsbücher eingetragen. Beim 6:2 von Besiktas gegen Antalyaspor schoss der Ex-Dortmunder bei seiner Premiere 15 Sekunden nach seiner Einwechslung das 5:1. Drei Minuten später traf er erneut. Es waren die ersten Tore eines Japaners in der türkischen Top-Liga.

