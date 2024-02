5 / 13

Legende: Michael Frey jubelt auch für QPR Im zweiten Spiel für seinen neuen Verein Queen's Park Rangers erzielte Michael Frey seinen ersten Treffer für die Londoner. 11 Minuten nach seiner Einwechslung trug er sich in die Torschützenliste ein. Bei Gegner Norwich City stand beim 2:2 Christian Fassnacht in der Startelf, er wurde in der 59. Minute ausgewechselt. imago images/Focusimages