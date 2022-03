Bild 10 / 10

Legende: Eklat in Deutschland Da fasst sich der Schiedsrichterassistent an den Kopf: Das Bundesliga-Spiel zwischen Bochum und Gladbach musste beim Stand von 0:2 wegen eines Becherwurfs auf den Offiziellen abgebrochen werden. Der Treffer von Breel Embolo zum 2:0 geriet deshalb in den Hintergrund. KEYSTONE/DPA/Bernd Thissen