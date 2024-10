2 / 13

Später Nackenschlag

Spektakulär ging es zwischen Brentford und Ipswich Town zu und her. Die Gäste verspielten eine 2:0-Führung, bejubelten in der 86. Minute dann aber immerhin das 3:3 und damit einen Punktgewinn. Doch der Aufsteiger hatte die Rechnung ohne Bryan Mbeumo gemacht. Der nun 8-fache Saisontorschütze stürzte Ipswich in der 96. Minute ins Elend.

imago images/Colorsport/Ashley Western