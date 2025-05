Bild 10 von 13. Goodbye Goodison Park. Nach 133 Jahren verabschiedeten sich die Everton-Fans am Sonntag vom altehrwürdigen Goodison Park. Künftig spielt im Kultstadion im Liverpooler Arbeiterviertel Walton das Frauen-Team der «Toffees», die Männer ziehen weiter in das neue Stadion am Bramley-Moore-Dock.

Bildquelle: imago images/Action Plus/David Blunsden.

