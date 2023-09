Bild 6 / 12

Legende: Auf Doppelpack folgt Doppelpack Haris Tabakovic ist definitiv in der 2. Bundesliga angekommen. Der Schweizer Stürmer traf für die Hertha zum 2. Mal in Serie doppelt. So richtig konnte sich der 29-Jährige über seinen Doppelpack (und eine Torvorlage) aber nicht freuen. Seine Berliner verloren ein verrücktes Spiel in Magdeburg mit 4:6. IMAGO / Matthias Koch