6 / 12

Legende: Trümmerhaufen Die Spuren des Grossbrands in unmittelbarer Nähe des Stadions von Southampton waren auch am Samstag noch sichtbar. Hatte das Heimspiel des Zweitligisten gegen Preston North End am Mittwoch noch kurzfristig abgesagt werden müssen, so fand die Partie gegen Sunderland am Samstag statt (4:2). imago images/Shutterstock