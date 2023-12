6 / 14

Legende: Hollywood-Märchen zum Abschied Nach 9 Jahren bei RB Leipzig wechselt Emil Forsberg zu den New York Red Bulls in die Major League Soccer. Mit einem Tor und einem Assist gelingt dem erst in der 66. Minute eingewechselten Schweden ein traumhafter Abschied vor dem eigenem Anhang. Das letzte Spiel vor der Winterpause findet auswärts statt. Imago/Jan Huebner