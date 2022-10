Bild 3 / 16

Legende: Deutscher MLS-Torschützenkönig Der Berliner Hany Mukhtar hat sich als erster Deutscher den Titel des Torschützenkönigs in der nordamerikanischen Profiliga MLS gesichert. Der 27-Jährige erzielte in der Regular Season für den Nashville SC in 33 Spielen 23 Tore. Mukhtar hatte damit grossen Anteil am Einzug seines Klubs in die Playoffs, die am Samstag beginnen. imago images/Gary Vasquez