2 / 13

Legende:

Viel Jubel, wenig Ertrag

So das Fazit für Andi Zeqiri nach dem Heimspiel mit Standard Lüttich gegen Westerlo. Zeqiri gleicht in der 63. Minute per Penalty aus, nur eine Zeigerumdrehung später erzielen die Gäste den 2:1-Siegtreffer.

Imago/Photo News