Legende: Ein Eigentor und drei Platzverweise Die Central Coast Mariners gewinnen in der A-League bei Melbourne Victory 1:0. So weit, so gut. Normal ist der Spielverlauf allerdings nicht. Der Treffer ist ein Eigentor von Ryan Teague. Zudem gibt es drei Platzverweise, unter anderem gegen Melbournes Roderick Miranda für dieses Foul an Alou Kuol. Imago/AAP