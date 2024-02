9 / 10

Legende: Zu früh gefreut Hat sich am Samstag Yangel Herrera vom FC Girona. Der Venezolaner erzielte nach einer knappen halben Stunde die vermeintliche Führung, die allerdings wegen Abseits aberkannt wurde. Am Ende reichte es dem ersten Verfolger von Leader Real gegen San Sebastian nur zu einem 0:0. Am kommenden Samstag gastieren die Katalanen zum Spitzenspiel in Madrid. imago images/Sergio Ros