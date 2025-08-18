Bild 3 von 10. Der grosse Tag des Ersatzgoalies. Eigentlich war Alexander Sebald (hier mit Mikrofon im Fanblock) für das Pokalspiel gegen Hannover gar nicht vorgesehen. Weil sich der Stammkeeper von Cottbus aber beim Aufwärmen verletzte, kam der Ersatzgoalie zum Zug – und avancierte beim 1:0-Sieg des Drittligisten mit einem gehaltenen Elfmeter und zahlreichen weiteren Paraden zum Matchwinner.

Bildquelle: imago images/Jan Hübner.

3 / 10