Bild 1 von 10. Bittere Tränen. vergoss Mohamed Salah beim Saisonauftakt gegen Bournemouth, als die Liverpool-Fans dem verstorbenen Diogo Jota gedachten. Der Ägypter erzielte beim 4:2-Sieg seinen 187. Premier-League-Treffer und rückte in der ewigen Torschützenliste auf Rang 4 vor. Bildquelle: imago images/Shutterstock/Paul Currie.
Bild 2 von 10. Frust-Fontäne. So oder so ähnlich kann man dieses Bild von Kyle Walker interpretieren. Der Abwehrspieler wechselte nach 8 Jahren bei Manchester City zu Burnley – und muss wohl künftig etwas kleinere Brötchen backen. Das Gastspiel gegen Tottenham jedenfalls ging mit 0:3 verloren. Bildquelle: imago images/Paul Terry/Sportimage.
Bild 3 von 10. Der grosse Tag des Ersatzgoalies. Eigentlich war Alexander Sebald (hier mit Mikrofon im Fanblock) für das Pokalspiel gegen Hannover gar nicht vorgesehen. Weil sich der Stammkeeper von Cottbus aber beim Aufwärmen verletzte, kam der Ersatzgoalie zum Zug – und avancierte beim 1:0-Sieg des Drittligisten mit einem gehaltenen Elfmeter und zahlreichen weiteren Paraden zum Matchwinner. Bildquelle: imago images/Jan Hübner.
Bild 4 von 10. Pokal-Blamage. Für den 1. FC Nürnberg (2. Bundesliga) bedeutete die 1. Runde im DFB-Pokal bereits Endstation. Das Team von Trainer Miroslav Klose unterlag Regionalligist FV Illertissen im Elfmeterschiessen. Nach der 3. Pleite im 3. Spiel erwarten Klose «stürmische Zeiten». Bildquelle: imago images/Zink.
Bild 5 von 10. 15-Jähriger bricht Rekord. Jadiel Pereira da Gama hat den Altersrekord in der niederländischen Eredivisie gebrochen. Der Mittelfeldspieler von PEC Zwolle wurde am Freitag beim 2:0-Auswärtssieg gegen Telstar in der 88. Minute eingewechselt. Pereira da Gama war zu dem Zeitpunkt 15 Jahre und 243 Tage alt. Bildquelle: Imago Images/Pro Shots.
Bild 6 von 10. Perfekter Saisonstart. 18 Minuten war die neue Saison in LaLiga alt, da erzielte Rayo Vallecanos Jorge de Frutos das erste Tor. Zwei Minuten später legte der 28-Jährige gegen Girona einen Assist nach. Zuletzt hiess es 3:1. Bildquelle: Imago/Pressinphoto.
Bild 7 von 10. Blas lässt die Fans warten. Auch die Ligue 1 hat ihren ersten Saisontorschützen. Ludovic Blas (rechts) benötigte aber die Nachspielzeit, um Rennes zum 1:0-Sieg über Marseille zu schiessen. Zur Belohnung gab es einen freundschaftlichen Kopfstoss von Teamkollege Quentin Merlin. Bildquelle: Imago/Zuma Press Wire.
Bild 8 von 10. Rekord: 1390 Spiele auf dem Buckel. Der brasilianische Torhüter Fabio hat den Rekord für die meisten Profi-Fussballspiele eingestellt. Bisher hatte laut Guinnessbuch der Rekorde der englische Schlussmann Peter Shilton mit 1390 Spielen die Marke alleine gehalten. Fabios Fluminense besiegte beim Rekordspiel Fortaleza 2:1. Bildquelle: Getty/Buda Mendes.
Bild 9 von 10. 13 Jahre und 107 Tage. So viel Zeit ist vergangen zwischen dem vorletzten und dem bisher letzten Treffer von Olivier Giroud in der Ligue 1. Der Rückkehrer traf beim 3:3 seines neuen Klubs Lille bei Brest zum zwischenzeitlichen 1:0. Giroud kehrte diesen Sommer aus der MLS vom Los Angeles FC zurück in seine Heimat. Bildquelle: Getty Images/Richard Pelham.
Bild 10 von 10. Niederschmetternde Bilanz. Seit Ruben Amorim im November 2024 das Traineramt bei Manchester United übernahm, haben die «Red Devils» 15 ihrer 28 Premier-League-Spiele verloren. Gegen Arsenal unterlag ManUnited am Sonntag im Old Trafford mit 0:1. Bildquelle: Reuters/Peter Powell.
