Bild 2 / 11

Legende: Schneller gehts nicht Robert Glatzel hatte es eilig: Der Stürmer des Hamburger SV erzielte gegen Darmstadt bereits bis in die 13. Minute einen Hattrick. Der 28-jährige Deutsche traf per Penalty (5.), per Kopf (10.) und mit dem Fuss (13.). Damit stellte er einen Rekord in der 2. Bundesliga ein, nur zwei Spieler vor ihm hatten dies jemals so schnell geschafft. imago images