Legende: Unbezwingbar James Trafford (im Tor) peilt mit Burnley den Wiederaufstieg in die Premier League an. An ihm liegt es jedoch nicht, dass die «Clarets» nach einem 0:0 bei Preston North End hinter den direkten Aufstiegsplätzen liegen. Der englische U21-Internationale spielte zum 11. Mal in Serie zu null und wartet seit über 1000 (!) Spielminuten auf ein Gegentor. Imago/Action Plus