Bild 1 / 12

Legende: Er trifft und trifft und trifft ... Fulhams Aleksandar Mitrovic (l.) kommt kaum mehr aus der Jubelpose heraus. Der Serbe hat am Samstag am 30. Spieltag in der englischen Championship (zweithöchste Spielklasse) den Ligarekord für die meisten Tore in einer Saison egalisiert. Gegen Hull City erzielte er seinen 31. Meisterschaftstreffer im 28. Einsatz. imago images