Bild 4 / 13

Legende: Will Grigg's on Fire ... ... sangen an der EM 2016 alle über den nordirischen Stürmer. Dieser legte am Samstag in der drittklassigen League One einen richtig feurigen Auftritt hin: Beim 5:0 seiner Milton Keynes Dons traf Griggs gleich 4 Mal. Damit hat er nun einen Klubrekord. Und Sie wahrscheinlich einen Ohrwurm. imago images