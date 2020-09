Legende:

Es muss nicht immer Stadion und Rasen sein

Exotische Fussball-Location gefällig? Et voilà! Auf dem Grund des momentan ausgetrockneten Blauen Sees in Kroatien fand am Wochenende ein Fussballspiel statt. Je nach Niederschlagsmenge kann der See bis zu 100 Meter tief sein.

imago images