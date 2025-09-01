Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
Bild 1 von 10. 3 von 9 ... ... Toren im Spiel Toulouse - PSG gingen auf das Konto von Joao Neves. Der französische Meister führte nach 32 Minuten 4:0 und gewann am Ende 6:3. Bildquelle: imago images/Icon Sport.
Bild 2 von 10. 7 auf einen Streich. Ebenfalls ein Torfestival gab es in Lorient, wo Lille (im Bild Rémy Cabella) gleich 7:1 gewann. Das Ehrentor für Lorient gelang Ex-FCZ-Stürmer Aiyegun Tosin. Bildquelle: Getty Images/Jean Catuffe.
Bild 3 von 10. Hat er den Durchblick? Ein Jubel mal anders: Portos William Gomes hat gerade das 2:0 erzielt gegen Sporting (Endstand: 2:1). Anschliessend kann er sich zwischen seinem Brillen-Jubel und dem Durstlöscher nicht richtig entscheiden. Bildquelle: Imago/Ball Raw Images.
Bild 4 von 10. Einstand nach Mass. Gerade mal fünf Minuten brauchte Isaac Schmidt, um sich bei seinem neuen Klub Werder Bremen in die Herzen der Fans zu schiessen. Der Nati-Verteidiger traf in der 2. Halbzeit zum 2:3, die Partie endete 3:3. Bildquelle: IMAGO / DeFodi Images.
Bild 5 von 10. Turbulente 24 Stunden. Am Freitag wird Wilson Isidor Vater einer Tochter. Am Samstag wird der Franzose eingewechselt und erzielt in der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer für Sunderland. Die Vorlage liefert übrigens Nati-Captain Granit Xhaka. Bildquelle: IMAGO / Action Plus.
Bild 6 von 10. Irres Torspektakel in Magdeburg. Neun Tore und ein Platzverweis: Den Zuschauern in Magdeburg wurde einiges geboten. Am Ende jubelte der Gast aus Fürth, Marco John (Nr. 24) traf in der Nachspielzeit zum 5:4. Bildquelle: Keystone/Andreas Gora.
Bild 7 von 10. Beim «Old Firm» abgehoben. Es ist das prestigeträchtigste Spiel in Schottland: Das «Old Firm» in Glasgow. Die Ausgabe vom Sonntag bot vergleichsweise wenig und endete 0:0. Überflieger waren Thelo Aasgaard (Rangers) und Callum McGregor (Celtic) nur in diesem Luftduell. Bildquelle: Imago/Focus Images.
Bild 8 von 10. 90 Millionen Euro schwer. Wochenlang waren die Bayern an Nick Woltemade dran, Stuttgart blockte aber ab. Nun verkaufte der VfB seinen Stürmer in die Premier League an Newcastle. Am Samstag sah sich Woltemade das Gastspiel seines neuen Arbeitgebers bei Leeds United an (0:0). Bildquelle: Getty Images/Serena Taylor.
Bild 9 von 10. Mit 39 Jahren und 239 Tagen ... ... avancierte James Milner zum ältesten Penalty-Torschützen in der Geschichte der Premier League. Milner glich für Brighton gegen Manchester City aus. Am Ende siegte der Aussenseiter sogar noch mit 2:1 gegen das Guardiola-Team. Bildquelle: Reuters/Tony O'Brien.
Bild 10 von 10. Anruf abgebrochen? Lucas Paqueta soll vor einem Wechsel innerhalb der Premier League zu Aston Villa stehen. Nach seinem Torerfolg für West Ham beim 3:0-Sieg bei Nottingham küsste der Brasilianer nicht nur das West-Ham-Logo, er inszenierte auch ein abgebrochenes Telefon-Gespräch (mit Aston Villa?). Affaire à suivre. Bildquelle: Reuters/Dan Istitene.
