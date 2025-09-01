Bild 8 von 10. 90 Millionen Euro schwer. Wochenlang waren die Bayern an Nick Woltemade dran, Stuttgart blockte aber ab. Nun verkaufte der VfB seinen Stürmer in die Premier League an Newcastle. Am Samstag sah sich Woltemade das Gastspiel seines neuen Arbeitgebers bei Leeds United an (0:0).

Bildquelle: Getty Images/Serena Taylor.

