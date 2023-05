Bild 2 / 11

Legende: Neue Bälle in der Bundesliga? Nein, mit dieser Tennisball-Aktion brachten die Köln-Fans am Freitag beim Derby gegen Bayer Leverkusen lediglich ihren Unmut zum Ausdruck. Offenbar protestierten sie gegen die Vorverlegung des Spiels um zwei Tage wegen des Leverkusener Halbfinal-Hinspiels in der Europa League am Donnerstag. imago images/Sven Simon