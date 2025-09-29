Bild 10 von 12. Es läuft noch nicht mit ihm. Augsburg startete mit einem 3:1 in Freiburg und einer knappen 2:3-Niederlage in München stark in die Bundesliga. Doch seither geht nichts mehr, am Wochenende verlor man gar in Heidenheim. Fabian Rieder lief seit seinem Wechsel dreimal für den FCA auf, alle Spiele gingen verloren.

Bildquelle: Imago/Sven Simon.

