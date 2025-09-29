Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
Bild 1 von 12. Zum Verzweifeln. Die Gestik von ManUnited-Trainer Ruben Amorim spricht Bände. Die «Red Devils» unterliegen Brentford mit 1:3. Amorims Statistik ist düster: Er hat mehr als die Hälfte aller Spiele als United-Coach verloren. Bildquelle: Imago/Sportimage.
Bild 2 von 12. Gefeiertes Comeback. Er kommt erst in der 93. Minute aufs Feld, trotzdem wird er von den Fans gefeiert: Deutschlands Ex-Nationalspieler Timo Werner gibt nach fast zwei Jahren sein Comeback in der Bundesliga. Zuletzt von Leipzig an Tottenham ausgeliehen, wollte ihn RB eigentlich auch verkaufen. Die Fans sehen das anders. Bildquelle: Imago/Picture Point.
Bild 3 von 12. So jubeln Leader. Wenn auch nur temporär. Robinio Vaz sowie die Torschützen Amir Murillo und Pierre-Emerick Aubameyang (v.l.n.r.) bringen Olympique Marseille für einige Stunden an die Tabellenspitze der Ligue 1. Bildquelle: Imago/Icon Sport.
Bild 4 von 12. Griechische Hilfe für Mourinho. Vangelis Pavlidis beschert Benficas neuem Coach José Mourinho den nächsten Sieg. Der 26-Jährige erzielt beim 2:1 über Gil Vicente beide Tore für die Gastgeber. Bildquelle: Imago/Sports Press Photo.
Bild 5 von 12. Geld schiesst noch keine Tore. Rund 150 Millionen Euro hat Liverpool für Leverkusens Florian Wirtz bezahlt. In Sachen Skorerpunkte hat sich diese Investition noch nicht ausbezahlt: In 6 Liga- und einem Champions-League-Spiel kommt der Deutsche auf 0 Tore und 0 Assists. Auch beim 1:2 am Samstag gegen Crystal Palace ackerte Wirtz 74 Minuten ohne Ertrag. Bildquelle: Imago/Shutterstock.
Bild 6 von 12. Torfestival in Buntentor. Wolfsburgs Frauen feiern im DFB-Pokal einen 11:0-Erfolg beim Bremer Drittligisten Buntentor. Unter den Torschützinnen ist auch Nati-Spielerin Smilla Vallotto (im Bild). Bildquelle: Imago/foto2press.
Bild 7 von 12. Der Schein trügt nicht. St. Pauli ist im Bundesligaspiel zu Hause gegen Leverkusen wortwörtlich am Boden. Die Gäste bejubeln einen 2:1-Erfolg. Bildquelle: Imago/Metelmann.
Bild 8 von 12. Hätten Sie ihn erkannt? Juventus-Legende Alessandro Del Piero war als TV-Experte beim Spiel Juventus Turin - Atalanta Bergamo (1:1) zugegen und musste zahlreiche Fan-Hände schütteln. Bildquelle: Imago/Goal Sports Images.
Bild 9 von 12. Stadionfeeling statt schwedische Gardinen. Am Samstag verfolgte Nicolas Sarkozy das Spiel von PSG gegen Auxerre live im Stadion. Etwas, das der französische Ex-Präsident in nächster Zeit nicht mehr wird tun können. Er wurde jüngst zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Bildquelle: imago images/Abacapress/Abdullah Firas .
Bild 10 von 12. Es läuft noch nicht mit ihm. Augsburg startete mit einem 3:1 in Freiburg und einer knappen 2:3-Niederlage in München stark in die Bundesliga. Doch seither geht nichts mehr, am Wochenende verlor man gar in Heidenheim. Fabian Rieder lief seit seinem Wechsel dreimal für den FCA auf, alle Spiele gingen verloren. Bildquelle: Imago/Sven Simon.
Bild 11 von 12. Vom 0:6 zum 4:6. Eine verrückte Partie sahen die Zuschauer am Samstagabend in Mönchengladbach. Kurz nach der Pause stand es 6:0 für die Gäste aus Frankfurt, am Ende hiess es 4:6 aus Sicht der Gladbacher. Bildquelle: Imago.
Bild 12 von 12. Fliegender Flutlichtwechsel. Im Rostocker Ostseestadion wurden kürzlich die alten Flutlichtmasten aus dem Jahr 1970 verabschiedet und durch eine originalgetreue Nachbildung ersetzt. Derzeit stehen acht Masten auf dem Stadion, die alten werden aber in absehbarer Zeit weichen müssen. Bildquelle: imago images/Fotostand.
