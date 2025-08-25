Bild 3 von 12. Im Trikot an der Seitenlinie. Lukas Kwasniok fällt bei der Bundesliga-Rückkehr des 1. FC Köln mit einem für einen Trainer ungewöhnlichen Outfit auf. Auswärts bei Mainz trägt der 44-Jährige das Heimtrikot seines Teams, das er nach eigenen Aussagen sehr gelungen findet. In den rot-weissen Streifen coachte er Köln zum 1:0-Sieg. Ob er auch beim 2. Spiel ein Trikot tragen wird?

Bildquelle: Imago Images/Eibner.

