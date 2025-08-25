Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
Bild 1 von 12. Weiter in Torlaune. Cedric Itten fühlt sich scheinbar pudelwohl bei seinem neuen Klub Düsseldorf. Im 4. Spiel für die Fortuna markierte der Ex-YB-Stürmer am Samstag in Paderborn seinen 3. Treffer. Sein 1:0 (35.) ebnete den Weg zum 2:1, Fortunas 1. Sieg in der 2. Bundesliga. Bildquelle: Imago/Moritz Müller.
Bild 2 von 12. Fest im Griff – aber nur zu Beginn. West Ham (hier Max Kilman) hatte Chelsea (hier Liam Delap) am Freitagabend nur zu Beginn gut im Griff. Nach dem frühen 1:0 (6.) kassierten «The Hammers» bis zur 58. Minute 5 Stück, gingen letztlich zu Hause mit 1:5 unter. Bildquelle: Imago/Pro Sports Images.
Bild 3 von 12. Im Trikot an der Seitenlinie. Lukas Kwasniok fällt bei der Bundesliga-Rückkehr des 1. FC Köln mit einem für einen Trainer ungewöhnlichen Outfit auf. Auswärts bei Mainz trägt der 44-Jährige das Heimtrikot seines Teams, das er nach eigenen Aussagen sehr gelungen findet. In den rot-weissen Streifen coachte er Köln zum 1:0-Sieg. Ob er auch beim 2. Spiel ein Trikot tragen wird? Bildquelle: Imago Images/Eibner.
Bild 4 von 12. Mit 15 Jahren Premier-League-Spieler. Gestatten, Max Dowman, geboren am 31.12.2009 und seit Samstag zweitjüngster Premier-League-Spieler der Geschichte. Das Arsenal-Talent wurde gegen Leeds United eingewechselt und holte den Penalty zum 5:0 heraus. Der Rekordhalter stand auch auf dem Platz. Ethan Nnaweri ist heute 18 und wurde ebenfalls als Joker eingesetzt. Bildquelle: IMAGO / News Images.
Bild 5 von 12. «Gigio» sagt «Ciao». Der langjährige PSG-Goalie Gianluigi Donnarumma verabschiedete sich am Freitagabend am Rand des Spiels PSG – Angers von den Pariser Anhängern. Offiziell ist der Italiener noch Teil des PSG-Kaders, ein Wechsel zu ManCity soll aber bevorstehen. Bildquelle: Imago/PsnewZ.
Bild 6 von 12. Hurra, Hurra, die Bundesliga ist wieder da! So dürfte in etwa die Gefühlslage bei den Fans von Union Berlin am Samstag gewesen sein. Kurz nach Anpfiff brach im Stadion an der alten Försterei wegen einer Choreographie das Konfetti-Chaos aus. Laubbläser mussten zum Einsatz kommen. Der Schiedsrichter unterbrach die Partie für rund 6 Minuten. Bildquelle: Imago/HMB-Media.
Bild 7 von 12. Popo-Blitzer. Nürnbergs Caspar Jander verrutscht im Spiel gegen Preussen Münster die Hose. Das ist nur eine Randnotiz. Für blankes Entsetzen bei den Fans des «Clubs» sorgt aber der Saisonstart: 3 Pleiten in 3 Spielen in der 2. Bundesliga, dazu blamierte sich Nürnberg auch noch im Pokal gegen Regionalligist Illertissen. Bildquelle: imago images/Maximilian Koch.
Bild 8 von 12. Historisch am Boden. Die Glasgow Rangers, hier mit Hamza Igamane, fuhren am Sonntag im dritten Meisterschaftsspiel das dritte 1:1 ein und warten weiter auf den ersten Sieg. 3 Punkte und Platz 7 bedeuten den schlechtesten Saisonstart seit 36 Jahren für den traditionsreichen schottischen Klub. Bildquelle: Keystone/Andrew Milligan.
Bild 9 von 12. Ab Minute 11 noch zu Neunt. Ein Sonntag zum Vergessen für Rennes: Mahdi Camara (6.) und Christopher Wooh (11./im Bild) flogen im Spiel gegen Lorient früh vom Platz. Zu neunt ging das Team von Fabian Rieder dann 0:4 unter. Bildquelle: Imago/PsnewZ.
Bild 10 von 12. Mit Schwung zum ersten Dreier. Pierre-Emerick Aubameyang trägt sich beim 5:2 Marseilles gegen Aufsteiger Paris FC doppelt in die Torschützenliste ein. Marseille rehabilitiert sich für die 0:1-Auftaktpleite vor einer Woche in Rennes. Bildquelle: imago images/Icon Sport.
Bild 11 von 12. Toreschiessen liegt in der Familie. Wie der Vater, so der Sohn. Kai Rooney, der Sohn von Fussball-Legende Wayne Rooney, tritt langsam in die Fussstapfen des Vaters. Am Wochenende erzielte er sein erstes Tor für die U18 von Manchester United. Bildquelle: IMAGO / Pixsell.
Bild 12 von 12. Des Fussballkönigs alte Kleider. Lamine Yamal musste auch im zweiten Saisonspiel das Barça-Auswärtstrikot der letzten Spielzeit tragen. Grund: Keines der drei neuen Outfits für die Kampagne 2025/26 unterschied sich genug von den gegnerischen Tenues. Das Heimtrikot ist blau-rot, das Away-Shirt golden, die Hosen allerdings schwarz. Die dritte Variante (orange) taugte auch nicht. Bildquelle: imago images/DeFodi Images.
