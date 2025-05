Bild 9 von 10. Historisches Bad in der Menge II. Sporting Lissabon hat erstmals seit 23 Jahre wieder das Double geholt. Im portugiesischen Cupfinal setzte sich der Meister gegen Benfica Lissabon (ohne Zeki Amdouni) dramatisch 3:1 n.V. durch. Ein Penaltytor von Viktor Gyökeres in der 10. Minute der Nachspielzeit rettete Sporting in die Verlängerung. Dort traf der Däne Conrad Harder (Bild) zum 2:1.

Bildquelle: Keystone/Jose Sena Goulao.

9 / 10