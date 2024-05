Legende: Konfettiregen für die Aufsteiger Das Millerntor verwandelte sich am Sonntag in eine Festhütte. Reuters/Action Images

St. Pauli sicherte sich den Aufstieg am Sonntagnachmittag in der vorletzten Runde mit dem 3:1-Heimsieg gegen Osnabrück den Aufstieg. Letztmals war St. Pauli in der Saison 2010/2011 erstklassig gewesen. Trainer beim Hamburger Klub ist der 31-jährige deutsch-schweizerische Doppelbürger Fabian Hürzeler.

Die Relegation um den letzten Bundesligaplatz für die kommende Saison bestreitet Fortuna Düsseldorf gegen den Drittletzten der 1. Bundesliga. Für diesen Platz kommen noch Köln, Union Berlin, Mainz und Bochum in Frage.

03:00 Video Archiv: Ein Schweizer lässt den Kultverein vom Aufstieg träumen Aus Super League – Highlights vom 01.04.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten.

Hoffenheim und Leverkusen mit Kantersiegen

Das bereits abgestiegene Darmstadt tauchte am 33. Bundesliga-Spieltag einmal mehr: Gegen Hoffenheim unterlagen die «Lilien» mit 0:6, schon nach 51 Minuten stand das Endresultat fest. Bayern München holte sich mit einem 2:0-Heimsieg über den VfL Wolfsburg den 2. Platz vom VfB Stuttgart zurück. Bei Manuel Neuers 500. Bundesligaspiel sorgten Lovro Zvonarek (4.) und Leon Goretzka (13.) bereits früh für den Endstand.

Bayer Leverkusen denkt auch als feststehender deutscher Meister nicht daran, die heimische Liga etwas lockerer angehen zu lassen. In Bochum, wo die Mannschaft von Xabi Alonso am 27. Mai 2023 zum letzten Mal verlor (0:3), gewannen die Leverkusener mit 5:0. Bei Leverkusens 50. Spiel in Serie ohne Niederlage wurde Granit Xhaka in der 80. Minute ausgewechselt. Bochums Felix Passlack flog bereits in der 15. Minute vom Platz.