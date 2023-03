Legende: Abklatschen zu dritt Torschütze Bukayo Saka, Granit Xhaka und William Saliba (von links) freuen sich über Arsenals 19. Meisterschaftssieg. Keystone/EPA/Andy Rain

Im Nachtragsspiel gegen den Tabellen-18. Everton hielt sich Arsenal schadlos und feierte nach einem Zwischentief in der ersten Februar-Hälfte seinen bereits wieder 3. Sieg in Serie. Die «Gunners» legten kurz vor dem Seitenwechsel eine Schippe drauf – Bukayo Saka und Gabriel Martinelli sorgten für eine späte, aber komfortable Pausen-Führung.

Bis zum Schlusspfiff folgten zwei weitere Treffer durch Martin Ödegaard (71.) und erneut Martinelli (80.) zum diskussionslosen 4:0-Heimsieg. Die Mannschaft von Granit Xhaka (wurde in der 72. Minute ausgewechselt) hat nun an der Tabellenspitze 5 Punkte Reserve auf das zweitplatzierte Manchester City.

Liverpool rückte dank einem 2:0 an der Anfield Road über Wolverhampton auf den 6. Rang vor – bei 21 Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter. Virgil van Dijk und Mohamed Salah sorgten zwischen der 73. und 77. Minute für klare Verhältnisse.

Grimsby schockt Southampton

Southampton, das Schlusslicht der Liga, hatte auch im Achtelfinal des FA-Cups eine bittere Pille zu schlucken. Grimsby Town aus der vierthöchsten Liga im Land düpierte «The Saints» in deren Heimstadion mit 2:1.

Legende: Er machte das Märchen mit seinen Penalty-Double möglich Gavan Holohan Keystone/AP Photo/David Cliff

Der «David» in diesem Duell schleppte sich nach dem Anschlusstor in der 65. Minute als überraschender Sieger über die Ziellinie. Die Basis zur Sensation schuf der irische Mittelfeldakteur Gavan Holohan, der mit dem Pausenpfiff einen Handselfmeter verwertete, und in der 50. Minute den nächsten Penalty versenkte. «The Mariners» waren zuletzt 1948 oberklassig, spielten sich nun aber nach langer Durststrecke im K.o.-Wettbewerb wieder einmal in den Fokus.

Manchester United weiter, «Spurs» bleiben hängen

Weniger unerwartet ist auch Manchester United in der Runde der letzten Acht angekommen – die «Red Devils» schafften gegen Ligakonkurrent West Ham United in der Schlussviertelstunde die Wende zum 3:1.

Dagegen ist auch Premier-League-Vertreter Tottenham ausgeschieden. Die Elf von Coach Antonio Conte musste Sheffield United, den Zweiten aus der Championship, mit 0:1 den Vortritt lassen.