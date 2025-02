Legende: Traf zum 1:1-Ausgleich Kylian Mbappé. imago images/Zuma Press

LaLiga: 1:1-Remis im Spitzenspiel

Im Topspiel der spanischen Meisterschaft hat es keinen Sieger gegeben. Stürmer Kylian Mbappé rettete Real Madrid mit seinem Treffer in der 50. Minute einen Punkt im Stadt-Duell. Julian Alvarez hatte Atletico mit einem verwandelten Foulpenalty in der 35. Minute in Führung gebracht, nachdem Aurélien Tchouaméni Samuel Lino im Strafraum am Fuss getroffen hatte. Damit bleibt das Team von Trainer Carlo Ancelotti mit einem Punkt Vorsprung Tabellenführer. Barcelona könnte mit einem Sieg am Sonntag gegen Sevilla bis auf zwei Zähler an Real heranrücken.

FA Cup: Chelsea scheitert, ManCity zittert sich weiter

Für Chelsea ist der FA Cup nach den Sechzehntelfinals gelaufen. Die «Blues» unterlagen dem Ligakonkurrenten Brighton & Hove Albion nach früher Führung 1:2. Manchester City lag gegen den Drittligisten Leyton Orient ohne den geschonten Manuel Akanji und weitere Leistungsträger nach einem unglücklichen Eigentor von Stefan Ortega 40 Minuten lang in Rückstand, ehe Abdukodir Khusanov ausglich und Kevin de Bruyne in der 79. Minute kurz nach seiner Einwechslung das 2:1 erzielte.

