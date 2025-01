Legende: Traf in der Verlängerung doppelt Das brasilianische Wunderkind Endrick. imago images/Psnewz

Copa del Rey: Real muss leiden

Real Madrid ist im Achtelfinal der Copa del Rey gegen Celta Vigo mit einem blauen Auge davongekommen. Die «Königlichen» setzten sich dank Toren von Endrick (2) und Federico Valverde 5:2 nach Verlängerung durch. In der regulären Spielzeit hatten Kylian Mbappé und Vinicius Junior Real scheinbar beruhigend 2:0 in Führung gebracht. Vigo kam aber zurück: Jonathan Bamba gelang der Anschlusstreffer (83.), der ehemalige Real-Junior Marcos Alonso glich in der 91. Minute per Penalty zum 2:2 aus.

Premier League: Diallo-Hattrick sichert United späten Sieg

Bis zur 82. Minute lag Manchester United im Old Trafford gegen Southampton 0:1 zurück. Goalie André Onana hatte sein Team mit einigen starken Paraden vor einem höheren Rückstand bewahrt. Dann kam der grosse Auftritt von Amad Diallo. Der 22-jährige Ivorer führte mit einem lupenreinen Hattrick innert 12 Minuten die Wende herbei und bescherte den «Red Devils» den ersten Sieg in diesem Jahr. Dank des 3:1 klettert ManUnited in der Premier League auf den 12. Tabellenrang.

Resultate