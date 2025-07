Legende: Rockt weiterhin die MLS Lionel Messi. Imago/Imagn Images

MLS: Messi glänzt, Bürki leidet

Mit zwei Toren und zwei Assists hat Lionel Messi Inter Miami in der Major League Soccer zu einem 5:1-Kantersieg über die New York Red Bulls geführt. Für den Argentinier war es die 6. Doublette in den letzten 7 Spielen. Mit 18 Saisontreffern führt er die Torschützenliste an – aber nicht alleine: Auch Sam Surridge (Nashville) traf beim 1:0 über Toronto zum 18. Mal. Roman Bürki tauchte mit St. Louis 0:3 in Dallas. Der Schweizer Hüter war bei allen Gegentoren machtlos. Maren Haile-Selassie spielte bei Chicagos 2:0 in Montreal durch.