Legende: Erfolg für Arsenal Granit Xhaka (Mitte) und Co. siegen gegen den Tabellenkonkurrenten West Ham mit 2:0. imago images

England: Arsenal siegt im Stadtderby

Arsenal hat in der Premier League den 4. Tabellenrang erobert. Im Stadtderby gegen den Direktkonkurrenten West Ham kam das Team mit Granit Xhaka, der durchspielte, zu einem 2:0-Sieg. Ab der 67. Minute konnte West Ham nach einem Foul im Sechzehner und einer gelb-roten Karte gegen Vladimir Coufal nur noch zu zehnt spielen, den fälligen Penalty für Arsenal verschoss Alexandre Lacazette allerdings.

Italien: Haas verletzt sich am Kreuzband

Während Nicolas Haas in der Serie A bei Empoli selten von Beginn an zum Zug kommt, stand der Luzerner dafür im Cup auswärts gegen Hellas Verona (4:3) in der Startaufstellung. Das Intermezzo war aber nur von kurzer Dauer: Nach 5 Minuten musste Haas verletzt vom Platz. Wie der Klub auf seiner Webseite mitteilte, zog er sich dabei eine Kreuzband-Verletzung am rechten Knie zu.

Portugal: Seferovic trifft im Liga-Cup

Haris Seferovic hat für Benfica Lissabon sein 4. Pflichtspieltor der Saison erzielt. Beim 3:0 im Ligacup gegen den Zweitligisten Covilha erzielte der Schweizer Nationalspieler nach 28 Minuten das 1. Tor des Abends.