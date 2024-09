Legende: Avancierte zum Cup-Held Nicolas Haas. imago images/Gribaudi

Coppa Italia: Haas erzielt Siegtor

Empoli hat sich in der 2. Runde des italienischen Cups gegen Torino spät 2:1 durchgesetzt. Zum Matchwinner avancierte Nicolas Haas. Der Schweizer, der bereits das 1:0 vorbereitet hatte, erzielte das Siegtor in der 90. Minute. Haas war nach einer Leihe zu seinem Stammklub Luzern in diesem Sommer in die Serie A zurückgekehrt. Empoli hat auch einen guten Start in die Meisterschaft hinter sich und belegt mit 9 Punkten aus 5 Spielen Tabellenrang 5.

LaLiga: Real zittert sich zum Sieg

Real Madrid hat am 7. Spieltag der spanischen Meisterschaft das Heimspiel gegen Alaves knapp mit 3:2 gewonnen. Real ging in der ersten Hälfte durch das schnelle Tor von Lucas Vazquez (1. Minute) und den Treffer von Superstar Kylian Mbappé (40.) in Führung. Drei Minuten nach der Pause erzielte Rodrygo das 3:0 für das Team von Trainer Carlo Ancelotti. Doch dann kamen die Gäste immer besser ins Spiel und stellten in der turbulenten Schlussphase durch Tore von Carlos Benavidez (85.) und Kike Garcia (86.) den Anschluss her. Real liegt in der Tabelle mit einem Punkt Rückstand hinter Barcelona.