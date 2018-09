Primera Division: Real mit Punktemaximum

Real Madrid hat auch das 3. Saisonspiel gewonnen. Der Champions-League-Sieger bezwang Leganes zuhause mit 4:1. Bale, Benzema (2) und Ramos per Elfmeter zeichneten für die Tore der «Königlichen» verantwortlich. Stadtrivale Atletico hingegen verlor bei Celta Vigo 0:3.

Serie A: Ronaldo noch ohne Tor

Meister Juventus Turin hat Parma auswärts 2:1 besiegt. Die «Alte Dame» führt die Tabelle in der Serie A nach 3 Spielen verlustpunktlos an. Für die Treffer sorgten Mandzukic und Matuidi. Superstar Ronaldo blieb wie schon gegen Chievo Verona und gegen Lazio Rom ohne Tor. Inter Mailand feierte beim 3:0 in Bologna (mit Dzemaili) den 1. «Dreier».

Legende: Wartet noch auf sein erstes Tor Cristiano Ronaldo. Keystone

Ligue 1: Mbappé siegt und fliegt

Paris Saint-Germain hat in der Ligue 1 auch das 4. Spiel gewonnen. Der Meister setzte sich bei Aufsteiger Nîmes 4:2 durch. Die Partie hatte es in sich. Di Maria erzielte das 2:0 mittels direkt verwandeltem Corner. Doch nach 71 Minuten stand es 2:2. In der 77. Minute traf Mbappé sehenswert zum 3:2. Der Matchwinner sah nach einem Revanchefoul in der Nachspielzeit noch die rote Karte.